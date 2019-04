Nakoupit zboží, vyzkoušet domova a poté zaplatit? S odloženou platbou to jde

Češi jsou světovou jedničkou v nakupování zboží na internetu, které si následně vyzvednou v kamenném obchodě. Je to i pro vás velká výhoda? Pak si přečtěte, jak si nakupování můžete zjednodušit.

Osobní vyzvednutí je bezproblémové, pokud máte výdejnu po cestě z práce nebo přímo u domova. Vláčet se ale na druhou stranu města jen kvůli tomu, že tento e-shop má zboží skladem k vyzvednutí vás v součtu stojí spoustu času a pravděpodobně i peněz. Proč tedy pořád preferujeme tento typ „doručení" zboží?

Jedná se především o přirozenou nedůvěru. Ač se to tak nemusí jevit, internetové nakupování tady stále ještě není tak dlouho, abychom ho brali jako adekvátně bezpečnou variantu nákupu, ale především se kontinuálně a poměrně rychle vyvíjí a změny v zákaznících mohou vzbuzovat vždy novou nedůvěru. Prostředí internetu je navíc mnohem komplexnější než prostředí kamenného obchodu, a lidé platebním, ale i jiným online procesům, mnohdy zcela nerozumí a pochopitelně si tak drží odstup.

Zaplaťte až za 14 dní

Dobírka i osobní vyzvednutí je přitom vysoce časově i finančně neefektivní, a to jak z pohledu zákazníka, tak i z pohledu prodejce. Odložená platba toto ale mění. Umožňuje oběma stranám získat nad svým zbožím větší kontrolu. Pro zákazníka to neznamená téměř žádný krok navíc: Během objednávky akorát jako platební metodu zvolí variantu Odložená platba a projde krátkým SMS ověřením. Zboží dostane ihned bez toho, aniž by musel cokoli zaplatit předem a kamkoli jezdit, nicméně volba dopravy je stále na něm.

Po doručení si zákazník nakoupené zboží může v klidu prohlédnout a vyzkoušet a během 14 dní se rozhodnout, jestli si jej nechá, a tedy za něj zaplatí. Přidanou hodnotou odložené platby oproti dobírce a jiným metodám je to, že je zcela zdarma. Neplatí se žádný poplatek za její využití, ani úroky za čtrnáctidenní lhůtu. Při využití odložené platby MALL Pay má navíc nakupující přístup do tzv. MALL Pay zóny, kde přehledně vidí všechny své objednávky a stav jejich zaplacení. A pokud se blíží doba splatnosti, vždy dostane upozornění SMS či e-mailem.

Nakupování na internetu tak prochází poměrně výraznou proměnou, která jej posouvá zase o krok vpřed a zbavuje ho zbytečných poplatků, neefektivní logistiky a nedůvěry. Vyzkoušejte odloženou platbu – nakoupit tímto způsobem můžete až do výše 15 000 korun.