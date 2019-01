Podnikání v roce 2019? Připravte se na víc kontrol od finančního úřadu

Chystáte se založit v roce 2019 společnost a chcete vědět, co vás čeká a nemine? Dejte si pozor, kontrol z finančního úřadu totiž přibude.

Pravidla okolo GDPR

V České republice je celý systém založení společnosti poměrně náročný a podnikatelé se zamotávají do velké byrokratické sítě. Velký humbuk kolem strašáka GDPR už sice odeznívá, přesto úřady v roce 2019 ještě rozšíří aktivní kontroly. Zpracování osobních údajů byste proto měli důkladně podchytit hned ze začátku, jinak si koledujete o pokutu v řádu milionů korun.

Podchyťte včas všechny dokumenty

Na pozoru se mějte také v případě řádného založení následujících dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. Nezapomeňte, že na vyhotovení a schválení uzávěrky máte 6 měsíců od skončení účetního období. Jedná se hlavně o tyto dokumenty:

výroční zprávy

účetní závěry

návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

zprávu od auditora a ověření účetní závěrky

Při založení firmy svépomocí snadno vyhoříte

Samotné založení společnosti s. r. o. může být náročné, obzvlášť pokud s podnikáním nemáte vůbec žádné zkušenosti. Musíte sehnat základní kapitál, otevřít v bance účet, vyřídit si živnostenský list a u notáře sepsat zakladatelskou listinu. Podnikatelé často narazí hned u vyplňování žádostí a předkládání požadovaných dokumentů. Problém je také s dlouhou čekací lhůtou u notáře.

Se společností na klíč si ušetříte spoustu starostí

Co tedy s tím? Pokud si chcete založit s. r. o., obraťte se na profesionály, kteří firmu založí za vás. Trvá to maximálně 5-10 dní. Získáte jistotu, že zápis do obchodního rejstříku proběhne bez komplikací, a navíc nemusíte obíhat úřady ani pro společnost shánět sídlo včetně souhlasu majitele nemovitosti. Všechno dostanete v jedné službě a o nic víc se nestaráte.

Jednatelem hned zítra? Žádný problém

Jako další variantu si můžete koupit již existující společnost, která nemá žádné předchozí závazky ani pohledávky. V tomto případě je cesta k podnikání zdaleka nejrychlejší. Už za 24 jednáte za novou společnost. Opět nemusíte řešit sídlo ani obíhání úřadů. Pokud patříte mezi zaneprázdněné podnikatele, pak si firmu pořídíte snadno i na dálku. Vše vyřídíte online a po telefonu.