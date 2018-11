Sen o vlastním bydlení se rozplyne až třetině lidí. Jaká budoucnost čeká hypoték

Z podzimních restrikcí České národní banky se rozhodně všichni netěší. Mnozí dokonce stále tápou a nevědí, s jakými novinkami banky přijdou. Přitom zpřísnění hypoték překazí plány o vlastním bydlení až třetině zájemcům.

Od podzimu banky zaostří na bonitu žadatelů

Touha vlastnit je u Čechů silně zakořeněná. Z dostupných statistik vyplývá, že v naší zemi bydlí ve vlastním zhruba 75 % obyvatelů, přitom v Německu je to sotva polovina. Doposud se do koupě nemovitosti pouštěl téměř každý, kdo měl lehce nadprůměrný příjem. Nyní ale zpřísnění podmínek překazí plány i střední třídě.

V čem bude změna při schvalování hypoték spočívat? Banky si posvítí především na příjmy a zadluženost klientů.

Splátka všech dluhů nesmí přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu.

Celková výše dluhů nesmí přesáhnout devítinásobek ročního příjmu.

Většina zájemců o hypotéku získá nejvýše 80 % hodnoty pořizované nemovitosti.

Nedostupnost bydlení řeší i politici

Ceny nemovitostí rostou, především pak ve velkých městech se dostávají až do astronomických výšin. V kombinaci s rostoucími úrokovými sazbami a se zpřísňujícími podmínkami hypoték se tak vlastní bydlení stává čím dál méně dostupné. Čehož si všimli také naši zákonodárci. Ministerstvo pro místní rozvoj proto přišlo:

s programem pro mladé (tzv. státní hypotéky),

s dotacemi na obecní výstavbu nájemních bytů.

Přesto mnoho zájemců o půjčku na bydlení dává přednost bankám než státní pomoci. Mnohdy se klienti raději obrací na rodinu, která jim pomůže dofinancovat potřebné peníze, popřípadě jim dá nemovitost k zástavě.

S regulací ČNB pomohou mladým žadatelům rodiče

V průběhu prázdnin velký zájem o hypotéky mírně ochladl. V září a v říjnu ale banky očekávají opět nárůst žádostí. Podle slov bankéřů se lidé nezaleknou zpřísňujících se podmínek, aby se do regulací vešli, sníží raději sumu, o kterou budou žádat, nebo přizvou k žádosti o úvěr další osoby.

Z průzkumu UniCredit Bank je patrné, že pomoc rodičů v podobě zástavy jejich nemovitosti využilo meziročně o 15 % více mladých lidí do 30 let.

Rostoucí úroky je dobré zafixovat

Zatímco banky zaostří na bonitu klientů, klienti by měli zbystřit u úrokových sazeb. Ty se budou do budoucna zvyšovat. Nyní průměrný úrok 2,5 % by tak mohl být za pár měsíců už dávno minulostí. Holubi na střeše bank navíc špitají o tom, že do konce roku by hranice 3 % měla být pokořena. I proto se vyplatí doposud levné hypotéky si pojistit.

Banky nově začaly nabízet až dvacetiletou fixaci úrokové sazby. Díky tomu klienti získají jistotu stabilní výše splátky a neměnného úroku. Ano, dočkají se sice o něco vyšší sazby, avšak ta v budoucnu bude čekat každého.