Sháním ubytování v hotelu. Zn. bez signálu

Také občas toužíte odjet na místo, kde není signál? I v Česku pár míst existuje…

Luxus připojení k internetu, na který jsme ještě před dvaceti lety dosáhli jen v prostorách knihovny nebo internetové kavárny, jsou už dávnou minulostí. A s nimi i časy, kdy baterie mobilních telefonů zůstávaly nabité jak je týden dlouhý. Jsme online prakticky pořád a málokdo si troufne na víkend telefon vypnout, či dělat, že neexistuje. Emaily, schůzky, hovory po pracovní době jsou zkrátka dnes již běžnou součástí života moderního člověka. Kde si lze ale odpočinout, aniž bychom museli být na příjmu?

Tam, kde vás ani Google nenajde

Na bílých místech na mapě pokrytí se nachází i některá ubytovací zařízení, která nedostatek signálu rozhodně neberou jako handicap.Často tato místa vyhledávají vytížení manažeři, lidé z kreativní sféry či umělci, jako tzv. "retreat”.

Jedním z hotelů je Hotel Ostrov, který se nachází v Tisé u Ústí nad Labem. Kromě jistoty, že vás při pobytu nebudou vyrušovat žádné notifikace si navíc můžete zklidnit nervy v hotelovém wellness centru. Jen kousek dál se nachází další možnost, kde můžete přespat a "vypnout”. Jde o Penzion a hostinec Kyjovská Terasa, který je doslova vstupní branou do CHKO České Švýcarsko. Naplno si tedy kromě digitálního detoxu užijete i krásnou přírodu. Okolí přímo láká k pěším a cyklo výletům, při kterých si na telefon a pracovní povinnosti jistě ani nevzpomenete.

Další lokalitou, kde byste po mobilním signálu pátrali jen marně je obec Blatce na východním okraji CHKO Kokořínska. V Penzionu Pod Houskou nedaleko pověstmi opředeného stejnojmenného hradu se vám opravdu nikdo nedovolá.

Pokud byste rádi zavítali do jižních Čech, zkuste očistný pobyt na Penzionu Příběnice nedaleko Tábora. Ubytování v přírodě blízko řeky Lužnice vám dodá potřebný klid.

Nemoc moderní doby

Při pobytech offline si pouze musíte dát pozor na to, aby se u vás neprojevil tzv. syndrom FOMO. O co že jde? Problematiku označuje poměrně čerstvý termín „FOMO", zkratka anglického „Fear of missing out". FOMO, v překladu „strach ze zmeškání" symbolizuje stav, kdy se ze života online stává posedlost a internet, mobilní aplikace nebo televizní kanály zkreslují představy o reálném životě každého z nás.

Pokud si budete chtít dopřát luxus, při kterém můžete na víkend nebo klidně na týden telefon pustit z hlavy, navštivte Hotel.cz s širokou nabídkou ubytování nejen bez signálu.