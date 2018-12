Výhodné rodinné balíčky nemají všichni. Kdo z velké trojky tarify nabízí?

Mobilní služby pro celou rodinu jsou velkým nákladem, který zatěžuje domácí rozpočet. Jenže bez telefonu se dnes už jen stěží obejdeme. Čtyřčlenná rodina tak zaplatí za mobilní tarify i více jak 2 000 Kč, a to s velmi omezenými službami, pokud by členové rodiny raději dávali přednost neomezeným tarifům, musí ještě alespoň 1 000 Kč přidat. Naštěstí někteří operátoři na rodiny myslí a nabízí jim zvýhodněné balíčky.

Stálicí, která má rodinné tarify, ve své nabídce je Vodafone. V období adventu si ale připravil vánoční balíčky pro rodinu i operátor O2. U T-Mobile rodinám nezbývá nic jiného, než si vhodně zkombinovat dosavadní nabídku, věrní zákazníci pak mohou zažádat o tarif na míru.

Vodafone rodinám rozdává neomezené volání, SMS a až 50 GB dat

Mobilní operátor Vodafone má ve své nabídce hned tři typy tarifu pro rodiny. Vybírat tak lze z tarifů:

Red+ za 1 499 Kč měsíčně,

Red+ 20 GB za 1 999 Kč měsíčně,

Red+ 50 GB za 2 499 Kč měsíčně.

Součástí všech tří tarifů je neomezené volání a neomezené zasílání SMS, a to do všech sítí a až pro 4 členy rodiny. K základní verzi pak rodina získá 10 GB dat, pokud by data nestačila, je možné si zvolit jeden z dalších dvou tarifů, které nabízí obrovskou porci dat, 20 GB nebo dokonce 50 GB.

Novinkou tarifů Red+ je, že je lze pořídit ve výhodné kombinované nabídce s neomezeným pevným internetem.

O2 naděluje Ligu mistrů za 1 Kč a 20 000Kč bonus na nové telefony

O2 nemá ve svém portfoliu stálou nabídku rodinných tarifů. Nyní si ale operátor připravil vánoční balíčky pro rodinu i přátele. Díky tomu snadno spojíte služby všech členů rodiny do výhodného balíčku O2 Spolu a navíc získáte 94 programů digitální televize včetně Ligy mistrů za 1 Kč a až 20 000Kč bonus na nové telefony.

Jako rodina můžete vybírat ze čtyř tarifů pro každého člena. Všechny nabízí neomezené volání a zasílání SMS do všech sítí a datový balíček:

1,5 GB dat za 499 Kč,

3 GB dat za 666 Kč,

6 GB dat za 766 Kč,

10 GB dat za 966 Kč.

Pro děti od 6 do 26 let lze volit tarif se 120 volnými minutami do všech sítí, s neomezeným zasíláním SMS do O2 a s 10 GB dat za 499 Kč.

T-Mobile si na rodinné tarify nepotrpí

Mobilní operátor T-Mobile jako jediný z velké trojky nenabízí výhodné rodinné balíčky. Zákazníci si ale mohou vhodně zkombinovat tolik tarifů, kolik je pro členy rodiny potřeba. Vybírat tak lze: