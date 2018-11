Xiaomi Mi 8: Obhájil výrobce přeskočení sedmičky?

V čínském Xiaomi oslavili osm let existence a v květnu se za to odměnili výročním telefonem Xiaomi Mi 8, který následuje po modelu Xiaomi Mi 6, a přeskočil tak zcela model 7. Co nový bezrámečkový telefon nabízí?

Displej jak se patří

Nový telefon Xiaomi nabízí s úhlopříčkou 6.21'' opravdu velký displej, nicméně na úkor rozlišení, které má mezi svými konkurenty stále co dohánět. Jako jeden z pionýrů uvedl Xiaomi Mi 8 čtečku otisku prstů přímo v displeji. Zařízení tak můžete odemykat buď dotykem prstu nebo použitím již standardnějšího Face ID. Super AMOLED displej je zasazený v ultra lehkém hliníkovém rámu se sklem Corning Gorilla Glass.

První telefon s GPS s duální frekvencí

Nová technologie GPS založená na dvojitých frekvenčních signálech zvyšuje navigační přesnost, a především snižuje energetickou náročnost této funkce. Z pětimetrové přesnosti určení polohy se tak odchylka snižuje na třicet centimetrů. Jedná se o první chytrý telefon s technologií GPS takové přesnosti.

Duální fotoaparát

Pokud se telefon v současnosti chce zařadit mezi špičku a uspět mezi uživateli, musí představit především kvalitní a inovativní fotoaparát. Alespoň jeden duální fotoaparát je v současnosti samozřejmostí a Xiaomi se tohoto trendu drží. Může se chlubit zadní optikou s 12 Mpx a dvoujádrovou technologií zaostřování 2PD a SLR, která spolu se světelností f/1.8 a f/2.4 zajišťuje jasnější snímky za denního i nočního světla.

Přední kamera má netradičně vyšší hodnotu Mpx než zadní, v tomto případě 20 Mpx a světelnost f/2.0. Disponuje bokeh efektem a 3D technologií pro profesionálnější portréty a selfie fotografie.

Nedokonalosti na kráse

Nešvar, který rozděluje uživatele na dva tábory, se projevil i zde. Někteří si bezdrátová sluchátka vychvalují, jiní je odsuzují jako krok špatným směrem. Xiaomi však absenci 3,5 mm jacku alespoň kompenzuje redukcí, kterou přidává k telefonu do balení. Kvalita zvuku tím netrpí, ale rozhodně také není kvalitnější. Další bod dolů si Xiaomi vysloužil za pominutí, byť jen malé, ochrany proti prachu a vlhkosti, které jiné telefony v dané kategorii již mají. Velký výřez displeje může zprvu také leckoho potrápit, jedná se ale o daň za zlepšenou přední optiku pro rozpoznávání obličeje.

Nejnovější Xiaomi Mi 8 je ve své cenové kategorii kvalitně zpracovaný telefon, který má mezi ostatními produkty své místo, ale až na pár drobností nicméně nepřichází s ničím radikálním, co by technologicky přeskočilo celou jednu generaci. Oslava výročí je to ovšem důstojná.