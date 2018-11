Autor Simpsonových uvede nový seriál. Bláznivou pohádku Rozčarování

Po kultovních Simpsonových a neméně slavné Futuramě se jejich autor Matt Groening pustil do dalšího dobrodružství své přeslavné kariéry. Internetová televize Netflix zítra uvede jeho nejnovější seriál, který ponese název Rozčarování (v původním znění Disenchantment).

Seriál budou moci sledovat také čeští diváci, Netflix Groeningovu novinku nabízí najednou ve všech zemích, kde je dostupný. Letos se diváci mohou těšit na deset epizod.

Fazolka a její démoni

Feministická a bláznivější, než na co byli diváci zvyklí. Taková by dle Groeningových slov měla jeho novinka být. Posuďte sami. Seriál zavede diváky do světa plného různých pohádkových postav. Hlavní roli dostala princezna Fazolka, která utíká z hradu své rodiny. Je totiž tak trochu rebelka… a taky má příliš vřelý vztah k alkoholu.

Průvodci jí na cestě plné dobrodružství budou elf Elfo a její osobní démon Luci. Mimochodem v původním znění propůjčí postavám hlasy v USA velmi uznávaní tvůrci a herci.

Seriál již vidělo pár zámořských novinářů a reakce jsou zatím rozporuplné. Vlivný magazín Variety oceňuje Groeningův cíl. „Snaží se žánr fantasy změnit stejně, jako kdysi Simpsonovými proměnil rodinný sitkom. Snaží se tedy přehánět žánrové postupy do extrému a tím vyvolávat smích,“ píše Daniel D'Addario z Variety. „Seriálový příběh a roztahaná stopáž ale seriálu brání rozvinout se,“ dodává.

Díl od dílu lepší

Ještě tvrdší byl Michael Starr v New York Post. „Seriál měl být komedií pro dospělé publikum. Není pro dospělé a už vůbec ne komedií,“ kritizuje Starr v recenzi, jež novince Matta Groeninga dala ostudných 25 procent ze 100.

Vstřícnější novináři naznačují, že většina negativních hodnocení vychází z první epizody. Seriál se však podle nich s přibývajícími epizodami zlepšuje. I tak většina přiznává, že ambice Groeningových nových postav jsou daleko větší, než zatím seriál dokázal vytěžit.

Uvidíme, jak se bude novince slavného tvůrce dařit. Netflix má zcela unikátní obchodní model, který není závislý na sledovanosti, ale spíše na nových předplatitelích jeho služeb. V tom má Rozčarování velký potenciál, protože jinak než na Netflixu jej zkrátka neuvidíte. Nebo alespoň ne legálně.

Přesto není příliš pravděpodobné, že by novinka překonala Simpsonovy, kteří na obrazovce panují nepřetržitě již téměř 30 let.