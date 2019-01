British Airways přelakují letadla do retro nátěru, prvním bude jumbo

Letecká společnost British Airways je dalším dopravcem, který dočasně přelakuje svá letadla do retro designu jako vzpomínku na svoji historii. Od 18. února se tak objeví Boeing 747 v barvách společnosti British Overseas Airways Corporation (BOAC), předchůdce British Airways. Jde o součást oslav století fungování britského dopravce.

Plán na retro nátěr oznámily British Airways v tiskové zprávě. Prvním letadlem bude Boeing 747 registrace G-BYGC, později mají přibýt další tři stroje. Speciální nátěr získá jumbo jen pár dní po oslavě 50. výročí zařazení tohoto typu letadla do flotily.

„Mnoho zákazníků British Airways i kolegů ve firmě rádo vzpomíná na naše předchozí designy a pravidelně sdílí jejich fotografie pořízené na mnoha místech světa. Máme velkou radost, že můžeme některé klasické designy znovu představit – a jak lépe začít, než ikonickým designem BOAC,“ řekl šéf BA Alex Cruz.

Pro design BOAC byl úmyslně zvolen B747, jelikož se jedná o pozdější verzi téhož letadla, které v tomto barevném provedení létalo v době, kdy bylo u dopravce standardem. Nátěr BOAC na tomto B747 zůstane, dokud nebude vyřazen z provozu, k čemuž dojde v roce 2023. British Airways plánují postupné vyřazení všech jumb do roku 2026. Nahradí je 18 Airbusů A350 a 12 Boeing 787 Dreamliner.

První mezinárodní linka na světě

British Airways oslaví 100 let letos v srpnu, i když se v roce 1919 jmenovaly jinak. 25. srpna zahájila společnost Aircraft Transport and Travel Limited (AT&T) jako první na světě pravidelnou mezinárodní leteckou linku z Londýna do Paříže s denní frekvencí. Pozdeji se AT&T přejmenovaly na Daimler Airways, ty se společně s dalšími třemi dopravci spojily v roce 1924 do Imperial Airways.

V roce 1925 už Imperial Airways létaly do Paříže, Bruselu, Basileje, Kolína nad Rýnem a Curychu. Přepravní služby začala poskytovat také řada menších britských společností, jejichž fúzí v roce 1935 vznikla původní soukromě vlastněná společnost British Airways Limited, jež se stala hlavním britským konkurentem Imperial Airways na evropských tratích.

V roce 1939 byly obě aerolinky znárodněny a byla z nich vytvořena British Overseas Airways Corporation (BOAC). Od roku 1946 provozovala vnitrostátní lety a lety na evropský kontinent nová aerolinie, British European Airways (BEA). BOAC v roce 1946 zahájila lety do New Yorku, v roce 1948 do Japonska, v roce 1954 do Chicaga a v roce 1957 na západní pobřeží USA. BEA zavedla síť domácích linek do různých měst ve Velké Británii, mimo jiné do Belfastu, Edinburghu, Glasgow a Manchesteru.

V roce 1967 vláda doporučila zřízení holdingové správní rady s odpovědností za BOAC i BEA. Dále byl v roce 1970 založen druhý velký dopravce, British Caledonian. O dva roky později byly podniky BOAC a BEA podřízeny nově vytvořené správní radě British Airways a následně se roku 1974 tyto samostatné aerolinie sloučily do společnosti British Airways.