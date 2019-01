Na Tachovsku znovu staví zničenou barokní kapli. Podívejte se

Nová cihelná stavba roste u dnes nepoužívané původní úvozové cesty z Dolního Kramolína do Holubína na Tachovsku. Jde o obnovovanou barokní kapli sv. Václava a sv. Antonína Paduánského ze začátku osmnáctého století.

FOTOGALERIE

V roce 1703 ji nechal postavit Tomáš Windirsch z Holubína a kdysi bývala i cílem poutního procesí. Ještě před čtyřiceti lety stála, ale postupně z ní zbyly jen trosky. V roce 2018 památku ale začal obnovovat Státní pozemkový úřad a v polovině letošního roku by měla být hotová. „Kapli obnovujeme na původním místě podle projektu zpracovaného Ladislavem Němečkem, který čerpá z dobové dokumentace,“ sdělila deníku Lenka Růžková ze Státního pozemkového úřadu s tím, že některé kamenné bloky použité u kaple jsou ještě z té barokní.

Cesta ke kapli je desetiletí nepoužívaná, postupně zarostla křovím a náletovými dřevinami a v současné době je obklopena pastvinami. Přesto bude obnovená sakrální památka přístupná veřejnosti. „Kaple se nachází v parcele úvozové cesty, která je v rámci rekonstrukce částečně zpevněna a v budoucnu plánujeme další zpevnění této přístupové cesty,“ podotkla Růžková a dodala, že celková cena stavby přesahuje 960 tisíc korun a je placena z provozního rozpočtu Státního pozemkového úřadu. Drobnou sakrální památku staví v rámci programu obnovy kulturního dědictví.



Obnovu kaple uvítali i v Chodové Plané, pod kterou spadají osady Dolní Kramolín a Holubín. „Osobně jsem za to rád a nebránil bych se, aby městys ve spolupráci s místní farností převzal správu kaple,“ poukázal starosta Chodové Plané Luboš Hlačík a dodal, že v takovém případě by ale musela být kaple převedena do majetku městyse, který se v nedávné minulosti postaral o opravu dvou kaplí v Boněnově a spolupracuje na obnově kostela v Michalových Horách.

Kaple u Dolního Kramolína není v regionu jediná, kterou obnovuje pozemkový úřad. V rámci Plzeňského kraje byla rekonstruovaná již jedna kaple na Domažlicku v obci Milavče. Letos čeká oprava kaple u Horšovského Týna, a projektová dokumentace je zpracována na obnovu kaplí u Dolní Jadruže a Lhotě na Tachovsku.

Další některé obnovené kaple:

Domažlicko - V zaniklé obci Železná Huť byla kaple obnovena v roce 2017. Nepodařilo se dohledat původní podobu stavby, tak byla postavena replika kaple, která stávala v lese u Ruštejna. (Obnovily Lesy ČR)

Tachovsko - Obnovená kaple stojí na místě původní kaple sv. Anny matky Panny Marie a stojí u lesní cesty zhruba jeden a půl kilometru západně od osady Zadní Milíře. (V roce 2017 obnovily Lesy ČR