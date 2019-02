Prestižní summit Singularity University se vrací do Prahy

Vizionáři z celého světa opět zamíří do České republiky. Špičkoví přednášející z prestižní americké Singularity University se již podruhé setkají na jednom pódiu se středoevropskými lídry a inovátory.

Do roku 2029 se počítače stanou superintelegentními a umělá inteligence dosáhne lidských schopností. Do roku 2045 pak stroje lidskou inteligenci překonají a my budeme žít věčně. Tak předpovídá naši budoucnost Ray Kurzweil, jeden z nejvýraznějších futuristů a vynálezců dneška a rovněž jeden ze zakladatelů prestižní Singularity University.

Jedni ji nazývají „variací na MBA podle Silicon Valley“. Jiní tvrdí, že přesně takto budou vypadat ty nejelitnější univerzity budoucnosti. Její přednášející jsou nejuznávanějšími experty v oblasti technologií a v oborech jako jsou umělá inteligence, blockchain, biotechnologie, robotika, virtuální realita či neurověda. A mezi její absolventy patří respektovaní podnikatelé, vědci, inovátoři, významní politici či nejnadějnější studenti z celého světa.

Ti všichni se 1. a 2. dubna 2019 sejdou v Praze na Žofíně, který bude již podruhé hostit SingularityU Czech Summit. Česko je zatím jedinou zemí ve střední a východní Evropě, kde se futuristický kongres Singularity University koná.

„Loni měla konference Singularity University neuvěřitelnou odezvu. Dorazilo více než 700 účastníků z téměř 30 zemí – mezi nimi hlavně majitelé firem, topmanažeři, vědci, ale také nadějní studenti. Zkrátka ti, kterým není jedno, kam se ubírá lidstvo, společnost a byznys kvůli rychlému rozvoji technologií,“ říká Eva Hanáková, ředitelka SingularityU Czech Summit.

„Do Prahy letos opět přivezeme více než 20 špičkových expertů, kteří představí nové trendy v oblastech, jako je umělá inteligence, genetika, mobilita, bankovnictví či biotechnologie,“ dodává Eva Hanáková. Vizionářská špička ze Silicon Valley a z dalších částí světa ale prozradí také to, jaká posuny nás čekají ve vzdělávání, na trhu práce, nebo jaká je budoucnost demokracie či umění.

Jeden z největších odborníků současnosti v oblasti etiky, profesor z Oxfordu Julian Savulescu, bude hovořit o lidské hře na Boha, o tvoření geneticky upravených dětí a o tom, kam až sahají hranice vědy. Známý jihoafrický byznysmen Taddy Blecher, který spolu s Richardem Bransonem rozjel v Africe univerzity pro chudé a znevýhodněné děti, se podělí o to, jak bude vypadat budoucnost vzdělávání.

Raymond McCauley nás přivítá v éře biotechnologií a biohackingu, prozradí, jaký byznys skrývá oblast bioinformatiky, a co všechno nového nás čeká v oblasti medicíny. Alex Gladstein představí, jaký dopad má rychlý rozvoj technologií na budoucnost demokracie, ukáže, jaké technologické zbraně používají diktátoři a autokratické režimy a vysvětlí, jak se bránit digitální diktatuře. Jeden z nejvýraznějších speakerů Singularity University, Amin Toufani, bude hovořit o ekonomii, leadershipu a úspěšných byznys modelech v době exponenciálních technologiích.

A to není zdaleka vše…

„Za myšlenkou přivést Singularity University do naší země stojí čtveřice místních byznysmenů. Díky nim je možné uspořádat tuto mimořádnou událost poprvé v Praze,“ říká Eva Hanáková. „Je to Tomáš Krsek (zakladatel investiční firmy BHM Group), Martin Kúšik (zakladatel rodinné firmy Odyssey 44 a bývalý spolumajitel investiční skupiny Penta), Radek Pokorný (zakladatel pražské advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & Partner) a Jan Sýkora, spolumajitel společnosti Wood & Company.“

Česko coby lídr v technologiích

„Poté, co jsem několikrát navštívil akce Singularity University v různých částech světa, přál jsem si, aby i další podnikatelé, vědci a studenti ze střední a východní Evropy měli možnost setkat se a diskutovat s respektovanými experty z oblasti high-tech a vědy přímo u nás v Praze,“ říká Tomáš Krsek, jeden z „duchovních otců“ SingularityU Czech Summit.

„Singularity University je hrdá na to, že Praha bude hostit již druhý SingularityU Czech Summit a že dá znovu dohromady středoevropské lídry a organizace, které formují budoucnost,“ uvedl Rob Nail, CEO a spoluzakladatel Singularity University. „Česko rychle získává reputaci lídra v oblasti technologií a my se těšíme na interakci s lokálními podnikateli, vědci a topmanažery,“ dodává.

Hlavním partnerem SingularityU Czech Summit je firma Deloitte Czech Republic. „Propojení zkušených odborníků s entusiasmem mladších generací považujeme za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se postavit i k těm nejnáročnějším výzvám. Rozhodli jsme se proto během konference zprostředkovat debatu mezi předními světovými lídry v inovacích a talentovanými dětmi o budoucnosti světa,“ říká Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka společnosti Deloitte Czech Republic a členka regionálního vedení Deloitte Central Europe.

„Taky našim klientům pomáháme podobný inovační proces využívat. Nestává se totiž tak často, abychom měli jako lidstvo šanci zlepšit společnost a zároveň zvýšit zisk.“