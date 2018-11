Utíkej, schovej se, bojuj! radí policie v novém spotu za 400 tisíc

Nejlepší obranou je útok. Známou skutečnost připomněl ve středu ředitel pražské policie Miloš Trojánek při prezentaci nového "preventivního videa", na jehož výrobu přispěl pražský magistrát 400 tisíci korun.

Jiné známé pořekadlo ovšem připomíná, že kdo uteče, vyhraje. I to připomíná nový videospot, který ve středu pustili do světa preventisté pražské policie. Spot má přinášet poučení, jak se zachovat v případě útoku střelce se zbraní – ať už by šlo o teroristu, nebo o řádění pomatence – a základní pravidla přináší už jeho název: Utíkej, schovej se, bojuj!

Podle hesla, že štěstí přeje připraveným, připravila pražská policie preventivní nahrávku, která předvádí, jak si počínat, pokud se poblíž ozve střelba. Doba se změnila, připomíná koordinátor prevence pražské policie Ondřej Penc. A bezpečnostní situace v Evropě i ve světě nefandí tomu, co se považuje za typicky český přístup: zvědavě se jít podívat, co se děje. Správný je opačný přístup: snažit se zmizet. Nemyslet na záchranu svých věcí, jen na pomoc ostatním lidem. A teprve pokud se ocitneme z dosahu nebezpečí, je čas volat na policejní linku 158!

Pokud uniknout nejde, je třeba snažit se útočníkovi zmizet z očí. Schovat se, zamknout, zabarikádovat dveře (a ustoupit od nich!) – a ani nedudat, což znamená i přepnout svůj mobil do tichého režimu. Přímý střet je až tím nejkrajnějším řešením. Pak je ovšem jasné, že tady jde o to, kdo s koho. Právě pro tuhle situaci platí slova ředitele Trojánka, že je třeba využít jakékoli předměty použitelné jako zbraně – a jednat maximálně efektivně.

Inspirovali se prý v Houstonu

Videonahrávka o délce necelých šesti minut, nad jejíž podobou se Penc s preventistou Ladislavem Beránkem zamýšleli přes rok (přičemž zhlédli řadu podobně zaměřených snímků natočených v Evropě i v Americe a netají, že největší inspirací bylo preventivní video města Houston v Texasu) vznikla nakonec za přispění blíže nejmenované produkční společnosti s méně známými herci. Vše se natočilo během jediného dne v komerční budově v Praze 10. Pražský magistrát přispěl na spot částkou 400 tisíc korun. „Jsem rád, že jsme mohli pomoci ke zrodu tohoto ojedinělého preventivního projektu,“ připomněl ve středu pražský radní pro oblast bezpečnosti Libor Hadrava (ANO).

Šířit poučení chce pražská policie hlavně pomocí internetu. Video bude k nalezení na kanálu YouTube, odkaz se objeví také na novém magistrátním portálu bezpečnost.praha.eu. Na internetu už sice podobné rady jsou – Beránek ovšem zdůraznil, že tohle video je oficiální a obsahuje jen prověřené a účinné rady. Varoval před těmi, kteří úvodní fáze vynechávají a kladou důraz jen na „bojuj“ – stejně jako před radami jako označit útočníka barevným sprejem, aby mohl být snáze zlikvidován.